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جيرو يقترب من ميلان الايطالي

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جيرو يقترب من ميلان الايطالي جيرو يقترب من ميلان الايطالي

أكد المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم ومدافعه السابق باولو مالديني الخميس أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو المتوج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنكليزي، سينضم لـ "روسونيري".


وقال مالديني مع إعلان روزنامة مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2021-2022 إن "أوليفييه سيصل إلى ميلان الخميس".

ومن المرجح أن يوقّع بطل العالم الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً عقداً لمدة عامين مع وصيف الدوري الإيطالي الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد أمام مضيفه سمبدوريا في جنوى.

وأضاف أسطورة الدفاع الإيطالي السابق "إنه بطل، ليس فقط مع الوطني، لقد فعل أشياء رائعة مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "إنه لاعب موثوق للغاية وهذا ما نبحث عنه. لدينا فريق شاب ونحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة".

وبعد تتويجه مع مونبيلييه بطلاً للدوري الفرنسي في 2012، انتقل جيرو إلى أرسنال في العام نفسه ودافع عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشيلسي. 

وخاض جيرو 110 مباريات دولية (46 هدفاً) مع المنتخب الفرنسي الذي كان ضمن تشكيلته في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وخرج من ثمن النهائي بخسارته أمام سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكالات

كوورة

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