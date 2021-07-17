أخبار عاجلة

بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي -
أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى -
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال -
رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تحديد ٢١٥ مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر

Print
تحديد ٢١٥ مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر تحديد ٢١٥ مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت مديرية اوقاف البحر الاحمر 215 مسجدا من المساجد الكبرى بكافة مدن المحافظة، وذلك لإقامة صلاة عيد الاضحي بها.

وقال الدكتور محمود الشيمي، مدير عام مديرية أوقاف البحر الأحمر، في بيان له، أنه في مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مسجدا لصلاة العيد، و18 مسجد برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 مسجدًا بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

وأضاف الشيمي، أنه تم إخطار الأئمة بتعليمات الوزارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، منها فتح المساجد قبل التكبير بـ10 دقايق، والتكبير لمدة 7 دقايق، والخطبة 10 دقائق، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وكذلك ارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من رش وتعقيمها تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وشدد الشيمي على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي

بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي

أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى

أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة

رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة