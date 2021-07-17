تحديد ٢١٥ مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت مديرية اوقاف البحر الاحمر 215 مسجدا من المساجد الكبرى بكافة مدن المحافظة، وذلك لإقامة صلاة عيد الاضحي بها.

وقال الدكتور محمود الشيمي، مدير عام مديرية أوقاف البحر الأحمر، في بيان له، أنه في مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مسجدا لصلاة العيد، و18 مسجد برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 مسجدًا بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

وأضاف الشيمي، أنه تم إخطار الأئمة بتعليمات الوزارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، منها فتح المساجد قبل التكبير بـ10 دقايق، والتكبير لمدة 7 دقايق، والخطبة 10 دقائق، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وكذلك ارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من رش وتعقيمها تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وشدد الشيمي على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.