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«شعراوي» يهنئ بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة

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«شعراوي» يهنئ السيسي بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة «شعراوي» يهنئ بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة

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بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، السبت، برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح بمناسبة مرور ٦٩ عاماً علي ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.
وقال «شعراوي» في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور ٦٩ عاماً علي ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة والتي كانت إنجازاً وطنياً شارك فيه شعب العظيم بإرادة حرة ومشاعر وطنية صادقة مع أبناءه البواسل من القوات المسلحة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لتصنع تاريخًا جديداً ومستقبلاً أفضل لشعب مصر العظيم .

وأضاف الوزير: متمنياً من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

المصرى اليوم

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