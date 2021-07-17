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نقيب المحامين: إبراهيم سعودي هو صاحب الفضل الأول في إعداد مجلة المحاماة

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نقيب المحامين: إبراهيم سعودي هو صاحب الفضل الأول في إعداد مجلة المحاماة نقيب المحامين: إبراهيم سعودي هو صاحب الفضل الأول في إعداد مجلة المحاماة

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أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، إن الفضل الأول في إعداد مجلة المحاماة هو لإبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، والقيادي بجبهة الإصلاح النقابي، وذلك بعد نشر العدد الأول للمجلة.

وقال «عطية»، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أرجو الإحاطة بأن الفضل الأول في إعداد مجلة المحاماة، هو للأستاذ إبراهيم سعودي».

يذكر أن محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الفكر القانوني، أعلن أن نقيب المحامين، وافق على طباعة عدد عشرين ألف نسخة جديدة، من العدد الأول لمجلة المحاماة عام 2021، وذلك لتوزيعها على النقابات الفرعية.

وكانت نقابة المحامين، قد وزعت في وقت سابق 60 ألف نسخة، من المجلة على النقابات الفرعية لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية.

المصرى اليوم

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