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الكويت تكشف حقيقة وجود لوبي إماراتي للتحريض عليها

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الكويت تكشف حقيقة وجود لوبي إماراتي للتحريض عليها الكويت تكشف حقيقة وجود لوبي إماراتي للتحريض عليها

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نفت وزارة الخارجية الكويتية، نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول «لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بالتحريض على دولة الكويت».

وأوضحت الخارجية في بيان عنها أن الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير موجود.

وأشادت بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية في بروكسل وسعيهما المشترك للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما.

المصرى اليوم

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