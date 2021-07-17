كذبها أمام المحكمة وطلب عرض أولاده على الطب الشرعي.. حكاية رجل أعمال مع طليقته الطبيبة

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سجل دفتر أحوال الأسرة، دعوى جديدة، أقامتها طبيبة ضد طليقها رجل الاعمال، تطلب فيها مبلغ قدره 300 ألف جنيه لعلاج أولاده الأربعة من أمراض وراثية عبارة عن نقص هرمون النمو.

نظرت المحكمة الدعوى وحضر الطرفين، وقالت الطبيبة أمام المحكمة بانها لديها 4 أولاد في اعمار متفاوتة «16 سنة» «14 سنه» و«10 سنوات» و«7 سنوات» وجميعهم مصابين بمرض وراثى من والدهم عبارة عن نقص في هرمون النمو ،وانهم يعالجون من هذا المرض منذ ولادتهم ويحتاجون إلى أدوية وحقن لعدم تدهور حالتهم الماضية، وقبل طلاقها كان والدهم مسؤول عن تكلفة العلاج بأكمله، فهو شخصا ميسور الحال يمتلك أراضى ولديه شركة كبيرة .

قدمت الطبيبة للمحكمة عدد من الروشتات بتواريخ قديمة مدون فيها الادوية المطلوبة والتي تفيد إصابة أولاده الأربعة بمرض وراثى واحتياجهم إلى العلاج حتى لا تتدهور حالتهم الصحية .

قالت الطبيبة أمام المحكمة بانها تزوجت منذ 17 سنة من موظف يعمل بإحدى الشركات الخاصة، وكانت الزيجة يرفضها والديها لوجود فارق كبير في المستوى الاجتماعى، لكونها من أسرة ثرية ووالديها أطباء، أما طليقها كان من أسرة بسيط متوسطة الحال

تحدث رجل الاعمال امام المحكمة واتهم طليقته بالكذب، وقال بانه لم يدفع أي أموال للعلاج لان أولاده يتمتعون بصحة جيده، كما نفى إصاباتهم باى أمراض وراثية واتهم طليقتها بتقديم روشتات وأوراق ليس لها أساس من الصحة، وطلب عرضهم على الطب الشرعى لبيان عما اذا كانوا مصابين بمرض وراثى من عدمه .