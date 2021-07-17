مصرع «ربة منزل» غرقا أثناء غسيل الأواني في المنيا

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لقيت «ربة منزل» مصرعها غرقا، أثناء غسيل الأواني، بمجري البحر اليوسفي، بقرية كفر مهدي بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع فرحة، ح، ص، 20 سنه، ربة منزل، ومقيمة بقرية كفر مهدي بمركز العدوة، غرقا بمجري البحر اليوسفي، أثناء غسيل الأواني.

تم استخراج جثة ربة منزل من المجري المائي، ونقلها لمشرحة مستشفي العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، وفاة ربة المنزل باسفكسيا الغرق، دون وجود ظواهر شبهه جنائية