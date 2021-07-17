حكيم يشعل الساحل الشمالي بحفل كامل العدد (صور وفيديو)

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كعادته بإطلالته الفريدة وفنه الراقي ابهر حكيم جمهوره بحفلته امس التي افتتح بها موسم الساحل الشمالي بأحد الشواطئ الخاصة،وقدم حكيم على مدار ساعتين عدد كبير من أغنياته وسط تفاعل الحضور من جميع الأعمار مع نجم الغناء الشعبي.

حكيم

حكيم

حكيم

وقدم حكيم خلال الحفل عددا من أشهر أغانيه التي أشعل بها المسرح منها «نار» و«جاني» و«آه ياقلبي»، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورقص وصفق معه.

يذكر ان حكيم طرح مؤخرا أغنيته «الليلة عيد» في عيد الفطر الماضي التي حققت مشاهدات كبيرة عبر يويتوب.