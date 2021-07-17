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طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الحديث للقسم العلمي

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يؤدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، اليوم السبت ، امتحان مادة الحديث، حيث يؤدى الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، فى 609 لجان، و تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الحادية عشر.

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف - صورة أرشيفية
رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة بني سويف - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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