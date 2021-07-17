أبرزهما الخل والفحم.. تعرف على طرق التخلص من روائح ذبح الأضاحى في المنزل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب عيد الأضحى والقيام بذبح الأضحية يشكو الكثيرين من انتشار روائح غير مرغوب بها في المنازل، وقد يلجأ البعض منهم إلى استخدام بعض الطرق للتخلص من الروائح إلا أنها غير مجدية .

نقدم لك عدد من النصائح للتخلص من الروائح بعد ذبح الأضاحى :

1- استخدام أرضية بها سيراميك عند الذبح حتى يسهل التخلص من الدم بسرعة ولأنه لا يمتصه، ثم مسح هذه الأرضية بماء عليه ملح أو ليمون لأنها تساعد على التخلص من الرائحة.

2- استخدام الخل والزيوت العطرية في مسح الأرضية التي تم الذبح عليها من الأساليب الناجحة للتخلص من روائح الأضاحى بعد ذبحها .

3- وضع إناء به ماء وعليه معلقة من الفانيليا والقرفة على نار هادئة لتغلي وتمتص الروائح الكريهة لتعطي رائحة جيدة.

4- الفحم له قدرة كبيرة على امتصاص أي روائح تنتج عن ذبح الأضحية .