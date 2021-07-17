لمنع التلاعب بالأسعار في عيد الأضحي.. طلب إحاطة للتموين لشن حملات مفاجئة على الأسواق

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط منظومة الأسعار خاصة بالتزامن مع الإعلان عن بدء صرف العلاوات الجديدة وزيادة المعاشات والمرتبات بداية من السنة المالية الجديدة، مما يستوجب تشديد الرقابة على كافة منافذ بيع السلع وشن حملات مفاجئة على الأسواق للتصدى لاحتكار السلع ومحاولات زيادة الأسعار دون مبرر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض التجار من محتكرى السلع يستغلون المواسم والمناسبات والاعياد ذريعة لرفع الأسعار دون مبرر أو داعي، وهذه الظاهرة منتشرة خلال السنوات الأخيرة، مما يتطلب وضع أُطر صارمة للتعامل معها من خلال شن العديد من الحملات المفاجئة للرقابة على الأسواق ومن ثم التصدي لهذه المحاولات وتطبيق القانون على هؤلاء التجار بصرامة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام للكشف عن أسعار السلع، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع وخاصة الاستراتيجية آمن، بالإضافة للتوسع في منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتغطية كافة المناطق لتوفير بديل للمواطنين، مؤكدا أن هذه الأفعال غير المسئولة من بعض التجار تؤثر على الجهود المبذولة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير، ولهذا يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين أيا كان.