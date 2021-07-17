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ثبات واستقرار حذر .. في الإمارات السبت 17 يوليو 2021

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ثبات واستقرار حذر .. سعر الذهب في الإمارات السبت 17 يوليو 2021 ثبات واستقرار حذر .. في الإمارات السبت 17 يوليو 2021

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شهد في الإمارات، مستهل تعاملات السبت 17 يوليو 2021، ثبات واستقرار وترقب حذر وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 214.14 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

214.14 درهم

$58.30

سعر الذهب عيار 22

196.30 درهم

$53.44

اسعار الذهب عيار 21

187.38 درهم

$51.02

اسعار الذهب عيار 18

160.61 درهم

$43.73

سعر الذهب عيار 14

124.91 درهم

$34.01

سعر الذهب عيار 12

107.07 درهم

$29.15

اسعار أوقية الذهب

6،660 درهم

$1،813

اسعار جنيه الذهب

1،499 درهم

$408.13

اسعار كيلو الذهب

214،139 درهم

$58،302

المصرى اليوم

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