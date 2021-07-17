26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«شاهد التفاصيل وفيديو »

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة الداخلية الثلاثاء المقبل تلقي طلبات القبول من الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة 2021 من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى مجموع 65‪ ‎%‬، والحاصلين على درجة الليسانس في كلية الحقوق، وعلي ان يكون التقديم لطلاب الثانوية العامة من العام الماضي عبر موقع الوزارة..أضغط هنا

وقد أعلنت عن تفاصيل قبول الدفعة الجديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الأزهرية الثانوية بحد أدنى مجموع 65‪ ‎%‬، لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وكذلك من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بحد أدنى تقدير مقبول لعام ٢٠٢٠، فضلا عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد

20 يوليو ..حددت وزارة الداخلية فتح باب التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام ٢٠٢٠، ويستمر التقديم حتى ١٢ أغسطس المقبل

12 أغسطس.. يتم قبول طلبات حاملي شهادة الثانوية ٢٠٢١، وحتى ٦ سبتمبر المقبل.

21 أغسطس ..يبدأ التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية حتى ١٦ سبتمبر المقبل.

27 يوليو ..تقديم لخريجي كلية الحقوق ذكور واناث العام السابق ٢٠٢٠، ويستمر التقديم حتى ١٩ أغسطس المقبل.

21 أغسطس.. التقديم للحاصلين على شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الحالي (٢٠٢١) والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون ويستمر التقديم حتى ٢١ سبتمبر المقبل.

1- لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة .

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- ألا يقل طول القامة علو ١٧٠ سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر القادم عن ٢٢ سنة ميلادية.

7- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية .

8- أن يجتاز بنجاح المشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

9- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

1- ألا يقل طول القامة عن ١٦٥ سم والطالبات عن ١٦٠سم.

2- وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من ٤٠ ٪؜ من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.

3- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

4- وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

5- وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن ٢٨ عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، ٣٠ سنة للحاصلين على درجة الماجستير و٣٥ سنة للدكتوراه أو ما يعادلها .



1- الطب البشري دكتوراه وماجستير «ذكور واناث» تخصصات باطنة غدد وقلب وقسطرة وجهاز هضمي وأطفال ونساء واستقبال وطؤاري وسمعيات وامراض دم ورعاية مركزة وصدر وعظام وتحاليل اورام وانف واذن وكلي وجلدية وتناسلية ورمد واشعة .

2- الطب البشري دكتوراه وماجستير «ذكور فقط» تخصصات جراحة قلب وصدر وجراحة عظام وجراحة مسالك وجراحة اورام وجراحة أطفال وجراحة تجميل وجراحة قلب أطفال واوعية دموية وجراحة عامة ومخ واعصاب ومسالك وامراض قلب وتخدير .

3- الطب البشري دكتوراه وماجستير «اناث فقط» تخصصات الرعايات المركزة والمعمل .

4- الطب البشري حديثي التخرج «ذكور واناث»

5- العلوم الطبية المساعدة «بكالوريوس» – ذكور واناث – تخصصات تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعامل وعلوم الاشعة والتصوير ورعاية مركزة وتخدير

6- علاج طبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور واناث» .

7- طب الاسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور واناث»

8- صيدله دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور واناث»

9- طب بيطري بكالوريوس ذكور فقط

10- تمريض بكالوريوس ذكور واناث

11- مجموعة الهندسة نظام 5 سنوات بكالوريوس «حاسبات واتصالات وميكانيا قوي وكهرباء قوي وميكانيا انتاج وهندسة طبية ومدني وعمارة وهندسية بحرية»ذكور «

12- الحاسبات والمعلومات نظام 4 سنوات بكالوريوس ذكور

13- الحقوق ذكور واناث

14- التربية الرياضية اناث

15- اقتصاد وعلوم سياسية ذكور

16- فنون تطبيقية «ذكور واناث»

17- فنون جميلة ديكور اناث

18- تربية موسيقية ذكور

19- سياحة وفنادق ذكور

20- علوم ذكور

21- اداب تخصص مكتبات وعلم نفس واجتماع اناث

22- خدمية اجتماعية اناث

23- زراعة ذكور

24- تجارة محاسبة ذكور

25- اعلام علاقات عامة اناث

26- السن ليسانس انجليزي وفرنسي ترجمة وصيني وعبري اناث وذكور



1- اختبار القدرات: وهو اختبار موضوعي يقيس مستوى ثقافة الطالب المتقدم ومعلوماته العامة. يعتبر الطالب «غير لائق» إذا لم يحصل على 50٪ من إجمالي علامة هذا الاختبار المقرر، ولا يحق للطالب التقدم لهذا الاختبار في حالة الرسوب.

2- الحجم والشكل: حيث يتم قياس طول ووزن الطلاب للضباط المتخصصين والأقسام الثانوية للتأكد من استيفائهم لمعايير الطول والوزن المطلوبة. الارتفاع – 90 بوصة).

3- الاختبار الطبي الذي يجرى أمام اللجان الطبية المتخصصة (القومسيون الطبي) بكلية الشرطة، ويحق لمقدم الطلب في حال عدم تخطيه تقديم التماس مرة واحدة فقط.

4- الاختبار النفسي: يتم إجراؤه بمجموعة من الاختبارات النفسية، ولا يحق للفشل إعادته.

5- الاختبار الرياضي: يقوم الطالب بإجراء الاختبار الرياضي في بعض التمارين، ويحق للطالب تكراره مرة واحدة فقط في حالة الرسوب.

6- السمات: إذا نجح الطالب في اختبار الرياضيات، فإنه يخضع لمجموعة اختبار سمات الشخصية لقياس القدرات العقلية والخصائص الشخصية والمهنية وميول المتقدم، ولا يحق للمعيدين إعادة هذا الاختبار.

7- لجنة الاختيار (الهيئة): بعد أن يجتاز الطالب جميع الامتحانات السابقة بنجاح، يتم تقديمه إلى لجنة الاختيار، حيث يلتزم بمعايير التمايز المنصوص عليها في قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، مع تهدف إلى أفضل العناصر.

8- الفحص الطبي المتقدم: حيث يمثل الطالب أمام لجنة طبية متخصصة لإجراء فحوصات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على «القلب – البطن»، مخطط كهربية الدماغ، مقياس السمع التقليدي، فحص سكر الدم «ينهار بسرعة، وتحليل وظائف الكبد والكلى والكشف عن المخدرات والمخدرات وضرورة تمريرها للقبول بكلية الشرطة 2021.

مواعيد التقدم الي كلية الشرطة عام 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة في كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

شروط وتخصصات مطلوبة لكلية الشرطة 2021 26 مؤهل جامعي من الاناث والذكور مطلوبة بـ كلية الشرطة 2021 ..«تعرف على التفاصيل»

لمعرفة تفاصيل اكثر .. شاهد الفيديو