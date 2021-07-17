مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بواشنطن

★ ★ ★ ★ ★

جارٍ التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث والمتورطين

أسفر إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

وذكرت الشرطة المحلية أن الحادث وقع في الساعة 23.00 يوم الجمعة بالتوقيت المحلي "6.00 من يوم السبت بتوقيت موسكو".

وأشارت إلى أن الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى. ونوهت إلى أن حالة المصابين ثلاثة رجال وامرأتين، مستقرة وليست في خطر.

ونقلت قناة CNN التلفزيونية عن الشرطة المحلية، وفق "روسيا اليوم"، أن الشرطة لم تتمكّن حتى الآن من القبض على المذنبين في الحادث. ولا يزال التحقيق مستمرًّا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار.