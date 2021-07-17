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المصري يرفع ملف لاعبه الدولي التونسي فرجاني ساسي الى الفيفا

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الزمالك المصري يرفع ملف لاعبه الدولي التونسي فرجاني ساسي الى الفيفا المصري يرفع ملف لاعبه الدولي التونسي فرجاني ساسي الى الفيفا

كشف المصري يوم الجمعة على موقعه الرسمي على الانترنت ان اللجنة المكلفة بإدارة النادي رفعت ملف الدولي التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا مبينا ان اللاعب لم يستكمل علاقته التعاقدية مع النادي وفق ما ينص عليه العقد الى موفى الموسم الحالي.
واضاف ان اللجنة المكلفة استندت في شكواها الى المراسلة التي وجهها الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي والتي تؤكد ان الموسم الحالي ينتهي في 26 اوت 2021 وكذلك موقع الفيفا لتسجيل اللاعبين الذي جاء فيه انتهاء الموسم في بنفس الموعد.
وقال موقع الزمالك ان اللجنة المكلفة بإدارة النادي أودعت كامل مستحقات فرجاني ساسي المتبقية بحسابه في المدة القانونية بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.
وتابع المصدر ذاته ان اللجنة كانت قد قامت باعلام فرجاني ساسي بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده مع موفى الموسم لكن اللاعب غادر للانضمام للمنتخب التونسي قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد ثم أرسل عن طريق محاميه ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبه له في 30 ماي 2021 بالمخالفة لنصوص التعاقد.
وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت وصول فرجاني ساسي الى الدوحة يوم الخميس تمهيدا لانضمامه الى نادي الدحيل القطري.

وات

كوورة

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