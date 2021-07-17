قبل عيد الأضحى.. تعقيم وتنظيف مساجد الإسكندرية (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على مديرية الأوقاف بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعداد الجيد لاستقبال المصلين الذين سيؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك في المساجد بجميع أحياء المحافظة، موجها بضرورة تكثيف أعمال تعقيم ونظافة المساجد، وتعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد في المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط، وخاصة ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي الحاسم وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه استغلال أيام العطلات والقيام البناء المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدا على رؤساء الأحياء وشركة النظافة بضرورة تكثيف الحملات النظافة ورفع المخلفات أول باول وازالة اشغالات الطريق المعتيقة لحركة المارة والمرور بالمناطق المحيطة للمساجد بجميع أحياء المحافظة.

من جانبه؛ قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، انه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين خلال ايام عيد الاضحى المبارك، مؤكدا على استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، وغلق مصليات السيدات بالمساجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، ومشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأكد «خشبة» على انه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف الأحياء لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، لافتا إلى ان غرفة عمليات المديرية منعقدة خلال أيام العيد لمتابعة عملها ورصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.