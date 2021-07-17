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محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

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محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،عبدالفتاح رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات، وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار ال ٢٤ ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

المصرى اليوم

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