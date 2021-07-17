مياه البحر الأحمر تناشد المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد من خلال حملات للتوعية الميدانية تقوم بتنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر لمناشدة المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحى لعدم زيادة العبء على شبكات الصرف مما يتسبب في تعرض بعض المناطق للطفح

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة المياه أن حملات التوعية تستهدف الأسواق والأندية والشواطئ والميادين الرئيسية والمصالح الحكومية وقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة بهدف الوصول إلى كافة أهالي المحافظة بجميع المناطق

ومن جهة أخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.خاصة وأن المحافظة تستعد لاستقبال أعداد متزايدة من الوافدين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمحافظة البحر الأحمر

وأضاف عيسى أنه قد تم الانتهاء من تشكيل فرق عمل من المهندسين والمشرفين والعمال بجميع مدن المحافظة، يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تأمين وصول المياه للمواطنين بكافة المناطق بجميع مدن المحافظة

كما يعمل الخط الساخن 125 طوال 24 ساعة على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لحلها

بالإضافة إلى تطبيق الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.