أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى -
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال -
رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قبل إقلاعها.. لهذا السبب أنزل رجال أمن 40 مسافرة من طائرة متجهة للسعودية

Print
قبل إقلاعها.. لهذا السبب أنزل رجال أمن 40 مسافرة من طائرة متجهة للسعودية قبل إقلاعها.. لهذا السبب أنزل رجال أمن 40 مسافرة من طائرة متجهة للسعودية
ضابط أوغندي تحدّث عن إجراء فحص بأحد المستشفيات الحكومية وتسجيل بيانات

قبل إقلاعها.. لهذا السبب أنزل رجال أمن 40 مسافرة من طائرة متجهة للسعودية

أخرج رجال أمن مطار عنتيبي الدولي في أوغندا، 40 عاملة منزلية من الجنسية الأوغندية من متن طائرة الخطوط القطرية كنّ في طريقهن إلى .

وأشارت تقارير أوغندية إلى أن رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل، وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" مزيّفة.

وقال أحد الضباط إنه تمّ رفض سفر العاملات بعد فحص شهادات كورونا التي اتضحت أنها مزيفة، وطُلب منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية، وتسجيل البيانات من قِبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر.

وقال إيمانويل إينيبيونا، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العاملات تمّت إعادة فحصهن مجدّداً وسيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكّد من خلوهن من .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية