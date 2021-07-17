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"إمارة مكة" تُشعل منصات التواصل بأخبار "الحج".. تغطيات مباشرة ومصداقية عالية

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استعرضت جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن لراحتهم وسلامتهم

اعتادت إمارة منطقة مكة المكرمة أن تكون حاضرة في قلب الحدث في كل ما يتعلق بالمحافظات التابعة للإمارة، وخصوصًا فيما يتعلق بمواسم الحج والعمرة، ويأتي ذلك عبر الوسائل التقنية من خلال الحسابات الرسمية التابعة لها في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"سناب شات".

وتُشعل "إمارة مكة" منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو عندما تعمل باستمرار على إبراز جهود المشاركين في مواسم الحج عن قرب بكل مصداقية، وتوثق ذلك لتستعرض الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن في كل عام من أجل راحتهم وسلامتهم.

وقالت إمارة مكة في تغريدة لها، صباح اليوم: "يحدث الآن وصول أولى طلائع حجاج بيت الله عبر مراكز الاستقبال والترحيب بـ"النوارية، الزايدي، الشرائع، الهدا"، كما تابعت بتغطية مباشرة وصول الحجاج عبر السناب الرسمي التابع لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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