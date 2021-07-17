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«الداخلية»:ضبط 22 طنا من الدواجن منتهية الصلاحية مع صاحب مجزر في الشرقية

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«الداخلية»:ضبط 22 طنا من الدواجن منتهية الصلاحية مع صاحب مجزر في الشرقية «الداخلية»:ضبط 22 طنا من الدواجن منتهية الصلاحية مع صاحب مجزر في الشرقية

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واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم حيازة السلع الغذائية والمنتجات غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وتمكنت الأجهزة الأمنية في الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الدواجن منتهية الصلاحية وزنت 22 طن تقريبا مع صاحب مجزر دواجن في بلبيس بالشرقية، وذلك لحيازته كميات كبيرة من منتجات الدواجن والتى تنبعث منها روائح كريهة، وإعادة تدويرها بالفرم وإستخدامها كمنتج مثل «البرجرواللانشون» والتى تضر بالصحة العامة للمواطنين.

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع والمنتجات الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى.

المصرى اليوم

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