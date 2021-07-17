أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى -
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال -
رفع 9 آلاف طن مخلفات من 4 أحياء في الجيزة -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نجل أبو إسحاق الحويني يدافع عن حلا شيحة ويتهم أشرف زكي بنشر الفجور في المجتمع

Print
نجل أبو إسحاق الحويني يدافع عن حلا شيحة ويتهم أشرف زكي بنشر الفجور في المجتمع نجل أبو إسحاق الحويني يدافع عن حلا شيحة ويتهم أشرف زكي بنشر الفجور في المجتمع

لاقتراحات اماكن الخروج

هاجم حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبواسحاق الحويني، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة، بسبب قراره فصله الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها بشأن الفن حرام.

وتطاول نجل أبواسحاق الحويني، على أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنانين بألفاظ خارجة في معرض دافعه عن قرار وتصريحات حلا شيحه حول ما وصفته بتوبتها عن الفن.

وحاول حاتم الحويني الاستشهاد بآيات قرآنية للدفاع عن قرار حلا شيحه، عن طريق وصف الفن بالهابط والساقط والسافل ومستنقع الفجور.

وطالب نجل أبوإسحاق الحويني أشرف زكي نقيب الممثلين بالتوبة كما فعلت حلا شيحة خاصة وأنه وصل لعمر 60 عام مستشهدا أيضا بآية قرآنية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على التصريحات الأخيرة الخاصة بالفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، وذلك بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، وأشارت أن مهنة الفن حرامًا.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي »، مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعه بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة.

وفي سياق متصل، قالت سارة وفيق مخرجة الفيلم إن والد حلا شيحة اعتذر عن تصريحات ابنته المسيئة، والتي أساءت لأبطال العمل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: أن حلا عملت بلبة ملهاش أي معنى، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني رفض اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

المصري يشكو لاعبه رسميًا.. والخولي يكشف موقف عمر كمال

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل

الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل