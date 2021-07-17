نجل أبو إسحاق الحويني يدافع عن حلا شيحة ويتهم أشرف زكي بنشر الفجور في المجتمع

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هاجم حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبواسحاق الحويني، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة، بسبب قراره فصله الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها بشأن الفن حرام.

وتطاول نجل أبواسحاق الحويني، على أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنانين بألفاظ خارجة في معرض دافعه عن قرار وتصريحات حلا شيحه حول ما وصفته بتوبتها عن الفن.

وحاول حاتم الحويني الاستشهاد بآيات قرآنية للدفاع عن قرار حلا شيحه، عن طريق وصف الفن بالهابط والساقط والسافل ومستنقع الفجور.

وطالب نجل أبوإسحاق الحويني أشرف زكي نقيب الممثلين بالتوبة كما فعلت حلا شيحة خاصة وأنه وصل لعمر 60 عام مستشهدا أيضا بآية قرآنية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على التصريحات الأخيرة الخاصة بالفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، وذلك بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني، وأشارت أن مهنة الفن حرامًا.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي مصر»، مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعه بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة.

وفي سياق متصل، قالت سارة وفيق مخرجة الفيلم إن والد حلا شيحة اعتذر عن تصريحات ابنته المسيئة، والتي أساءت لأبطال العمل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: أن حلا عملت بلبة ملهاش أي معنى، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني رفض اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.