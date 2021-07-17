أخبار عاجلة

حسام غريب: فخور بإنجاز كوماندوز اليد.. ومواجهة فرنسا أصعب من ألمانيا -
نجم كرة اليد: هنداوي حارس مرمى عالمي ولم يقصد الإساءة للاعب ألمانيا -
الأهلى ووادى دجلة بث مباشر الآن في الدوري المصري الممتاز 2021 -
إعلامي يكشف عقوبة عبدالرحمن مجدي: إيقافه محليًا وحرمانه من مكافأة الأولمبياد -
هل ينتقل كابتن الزمالك للشرقية للدخان؟ رئيس النادي يجيب -
الأرصاد الجوية المصرية: فيضانات عارمة فى السودان وأمطار بجنوب مصر -
وزارة الصحة: خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات -
ارتفاع جديد في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
«المهن الطبية»: بروتوكول مع «الشراء الموحد» لتوفير أجهزة طبية بالتقسيط  -
وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021 .. 1326 وظيفة والمرتب يصل إلي 6 آلاف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

أوروبا الغربية تغرق فى الفيضان المرعب!.. العشرات قتلوا وآلاف مفقودين.

Print
مواضيع متعلقة
اعرف حقك فى السلع التموينية خلال شهر أغسطس

اعرف حقك فى السلع التموينية خلال شهر أغسطس

الصحة العالمية تحذر من سلالات كورونا.. نسبة مصابو دلتا المعرضون لدخول للعناية المركزة تزيد 287%

الصحة العالمية تحذر من سلالات كورونا.. نسبة مصابو دلتا المعرضون لدخول للعناية المركزة تزيد 287%

أحمد فهمي لليوم السابع هنا ديكتاتوره وهتشوفوا وش جديد في العارف

أحمد فهمي لليوم السابع هنا ديكتاتوره وهتشوفوا وش جديد في العارف

عاجل.. مصر تحقق إنجاز تاريخى بالتأهل لدور نصف النهائى لكرة اليد بطوكيو

عاجل.. مصر تحقق إنجاز تاريخى بالتأهل لدور نصف النهائى لكرة اليد بطوكيو