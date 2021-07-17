حالة الطقس اليوم وغدًا.. درجات الحرارة تصل إلى 44

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم للعظمي إلى 44 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة المحسوسة الأعلي في مصر 45 درجة وذلك في جنوب الصعيد، وتستمر حالة الطقس في مصر شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال اليوم وغدًا، وتبدأ الموجة الحارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الإثنين على جميع الأنحاء ما عدا جنوب البلاد.

يتوقع أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة رطبا نهارًا في القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة غير رطب في جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس حار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطب خلال الليل على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية.

يكون هناك نشاط للرياح اليوم على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الغربية، تتراوح سرعوتكون سرعتها بين 8 عقدة في جنوب الصعيد و17 عقدة في السواحل الشمالية، وتكون حالة البحر المتوسط والأحمر معتدلة والرياح شمالية غربية على البحرين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة ضمن حالة الطقس غدًا الأحد، ويكون طقس الغد قريب الشبه بحالة الطقس اليوم تقريبًا، وتكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري تكون العظمي 39 والمحسوسة 41 درجة، ويتوقع أن تكون في السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة، وفي جنوب سيناء تكون العظمي 41 والمحسوسة 43 درجة، وترتفع في شمال الصعيد لتكون العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة، أما في جنوب الصعيد فالعظمي المتوقعة 44 والمحسوسة 45 درجة.

حالة الطقس غدًا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

تستمر درجات الحرارة اليوم مرتفعة على أغلب الأنحاء وتكون درجات الحرارة اليوم في القاهرة 39-26، والمحسوسة 41 درجة، وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا 33-24 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون أعلي درجات الحرارة اليوم في في أسوان وإدفو وتصل العظمي إلى 44 درجة و28 للصغرى والمحسوسة 45 درجة، وتكون الحرارة في أبوسمبل 43-28 والمحسوسة 44، وفي الأقصر 43-27 والمحسوسة 44، أما في قنا 43-27 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الغردقة 39-28، الفيوم 39-24، المنيا 40-25، شرم الشيخ 41-28، أسيوط 41-26، الطور 37-25، بني سويف 39-25، العريش 34-25، شلاتين 38-27، حلايب 36-27، سوهاج 42-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 34-25، بلطيم 33-23، دمنهور 35-24، السويس 39-25، شبين الكوم 37-25، طنطا 37-25، المنصورة 37-25، الزقازيق 37-25، سيوة 38-23، الإسماعيلية 39-25، دمياط 34-25، السلوم 32-23، رفح 35-24 درجة.

حالة الطقس غدًا

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