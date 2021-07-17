مجزر الحبيل في الأقصر يستقبل أضاحي الأهالى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تفقد كل من محمد صحصاح وكيل الوزارة، رئيس مركز ومدينة البياضية، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، مجزر الحبيل، وتفقدا أعمال التطوير بالمجزر، واستعداده لتلقى طلبات المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

كما وجه صحصاح، رئيس قرية الحبيل بتواجد عربة محملة بالمياه على مدار أيام العيد بالكامل والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوفير المياه لغسيل الأضاحي.

وشدد رئيس البياضية، على مدير النظافة بتواجد سيارة غسيل محمولة على مدار أيام العيد، مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال التواجد بالمجزر، كما هنأ العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أهمية دورهم خلال هذة الفترة.