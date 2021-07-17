مجزر الحبيل في الأقصر يستقبل أضاحي الأهالى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
تفقد كل من محمد صحصاح وكيل الوزارة، رئيس مركز ومدينة البياضية، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، مجزر الحبيل، وتفقدا أعمال التطوير بالمجزر، واستعداده لتلقى طلبات المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
كما وجه صحصاح، رئيس قرية الحبيل بتواجد عربة محملة بالمياه على مدار أيام العيد بالكامل والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوفير المياه لغسيل الأضاحي.
وشدد رئيس البياضية، على مدير النظافة بتواجد سيارة غسيل محمولة على مدار أيام العيد، مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال التواجد بالمجزر، كما هنأ العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أهمية دورهم خلال هذة الفترة.