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مسؤول أمريكي: تعرض قواتنا في شرق سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"

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مسؤول أمريكي: تعرض قواتنا في شرق سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية" مسؤول أمريكي: تعرض قواتنا في شرق سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"

جي بي سي نيوز :- أفاد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية بأن القوات الأمريكية في شرق سوريا تعرضت "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إلى أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وكان التلفزيون السوري نقل عن مصادر محلية مساء السبت، أن انفجارا مجهولا سمع دويه من جهة معمل "كونوكو" للغاز الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

وتتمركز القوات الأميركية في عدة مواقع عسكرية في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز "كونوكو" بدير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرق سوريا.

المصدر: ار تي + وكالات

جي بي سي نيوز

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