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استعدادا لعيد الأضحى.. طوارئ في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب بشمال سيناء

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استعدادا لعيد الأضحى.. طوارئ في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب بشمال سيناء استعدادا لعيد الأضحى.. طوارئ في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب بشمال سيناء

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رفع قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، استعدادهما لعيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد والطوارئ ووقف الراحات والأجازات.

وقال مصدر بقطاع شبكات الكهرباء، إنه تم اعداد خطة لضمان انتظام التيار الكهربى خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مع إعداد الماكينات التبادلية لمواجهة الظروف الطارئة إلى جانب تكثيف النوبتجيات والمناوبة خلال 24 ساعة لتأمين تشغيل التيار الكهربائى بصفة مستمرة عملا على راحة المواطنين.

وأضاف مصدر بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تجهيز فرق الصيانة والطوارىء بمرافق المياه والصرف الصحى، وتحديد نوبتجيات ثابتة طوال اليوم لتلقى البلاغات واتخاذ اللازم فورا، والعمل على توفير المياه للمواطنين.

المصرى اليوم

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