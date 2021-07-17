الصحة العالمية تعتزم فحص المختبرات التي اكتشفت فيها أول إصابات كورونا

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المنظمة تعتزم فحص المختبرات، ومعاهد الأبحاث، التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا في ديسمبر 2019.

وأعاد غيبرييسوس، إلى الأذهان أن المنظمة أبلغت الدول الأعضاء بالخطوات التي تعتزم اتخاذها في إطار التحقيقات في قضية منشأ فيروس كورونا، ومنها إجراء فحوصات للبشر والحيوانات، وفحص المناطق التي تم رصد فيروس SARS-CoV-2 فيها لأول مرة والمناطق المجاورة التي اكتشفت فيها فيروسات كورونا أخرى.

إضافة إلى ذلك تعتزم المنظمة فحص أسواق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية، وكذلك إجراء أبحاث أخرى في مجال علم الأوبئة.

وأضاف أن بين تلك الخطوات فحص المختبرات ومعاهد الأبحاث العلمية التي كانت تعمل في المنطقة التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بكوفيد-19 في ديسمبر عام 2019.

وأكد أن المنظمة تشاطر الصين موقفها بشأن عدم تسييس قضية منشأ فيروس كورونا، وضرورة معالجة هذه القضية، ضمن الإطار العلمي حصرا.