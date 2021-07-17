أشرف صبحي يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير نادي النادي بشيراتون

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في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من كافة المرافق والمنشآت، خاصة المتعلقة بتقديم خدمات للجمهور، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي النادي فرع مساكن شيراتون، لمتابعة سيرالأعمال الإنشائية التي تتم في النادي على طريق الاوتوستراد والطرق المؤدية إليه.

وشدد وزير الرياضة على جميع القائمين بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وعمليات التطوير التي تتم في النادي من خلال العمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تتابع عملية التطوير أول بأول، للانتهاء من النادي حتي يكون على أعلي مستوي لمرتادي النادي والمنطقة المحيطة.

وأكد صبحي على متابعة كافة أعمال التطوير والانشاءات بمختلف المؤسسات الشبابية والرياضية خلال الأشهر المقبلة.