أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أشرف صبحي يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير نادي النادي بشيراتون

Print
أشرف صبحي يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير نادي النادي بشيراتون أشرف صبحي يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير نادي النادي بشيراتون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من كافة المرافق والمنشآت، خاصة المتعلقة بتقديم خدمات للجمهور، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي النادي فرع مساكن شيراتون، لمتابعة سيرالأعمال الإنشائية التي تتم في النادي على طريق الاوتوستراد والطرق المؤدية إليه.

وشدد وزير الرياضة على جميع القائمين بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وعمليات التطوير التي تتم في النادي من خلال العمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تتابع عملية التطوير أول بأول، للانتهاء من النادي حتي يكون على أعلي مستوي لمرتادي النادي والمنطقة المحيطة.

وأكد صبحي على متابعة كافة أعمال التطوير والانشاءات بمختلف المؤسسات الشبابية والرياضية خلال الأشهر المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك

السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك