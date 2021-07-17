«زي النهارده» وفاة رئيس وزراء بريطانيا إدوارد هيث 17 يوليو 2005

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ينتمي إدوارد هيث لحزب المحافظين وقبل مجيئه رئيسا لوزراء بريطانيا كان رئيسا للحزب وتقلد أكثر من وزارة وهو مولود في 9 يوليو 1916 بمدينة برودسيترز بمقاطعة«كنت»وكان أبوه يعمل نجاراً، وكان هو الابن الأكبرلأسرته، وله أخ واحد، كما أنه لم يتزوج، وقد تلقى تعليمه في مدرسة تشاتهام هاوس الحكومية وتخرج في جامعة أكسفورد،وخلال دراسته انتخب رئيساً لاتحاد المحافظين في الجامعة في 1939 وخلال الحرب العالمية الثانية «بين عامى 1939 و1945» خدم في سلاح المدفعية الملكية، وشارك في العمليات العسكرية، التي جرت في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة مقدّم،ثم عمل بوزارة الطيران المدنى من 1946 إلى 1947،وفى 1950 انتخب عضواً في مجلس العموم البريطانى ممثلاً لحزب المحافظين وفى أكتوبر 1959 شغل منصب وزير العمل،وفى أكتوبر 1963 عُين وزير الدولة للصناعة والتجارة والتنمية الإقليمية ورئيساً للجنة التجارة،وفى يوليو 1965 أصبح زعيماً لحزب المحافظين، وفى يونيو 1970 أصبح رئيساًللوزراء،وبين 1972 و1973 حقق نجاحاًسياسياً لبريطانيا بانضمامها إلى دول السوق الأوروبية المشتركة،وفى 28 فبراير 1974 دعا لإجراء انتخابات برلمانية غير أن حزب المحافظين خسر الانتخابات لصالح حزب العمال، وعندما استعاد المحافظون السلطة في 1979 بزعامة مارجريت تاتشر وظل «هيث» عضواً بمجلس العموم، لكنه رفض الانضمام للوزارة، وحين ابتعد عن السلطة عمل مستشاراً دولياً لشركات تسعى للاستثمار في الصين، وفى الفترة بين تقاعده ووفاته كرس وقته لليخوت وللموسيقى الكلاسيكية، التي كان مغرماً بها، بل قاد أوركسترا لندن، وأوركسترا ليفربول، كما ألف 3 كتب غير سياسية، وأصدر مذكراته وتوفى«زي النهارده» فى17 يوليو 2005.