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توج المنتخب الوطني بفضية منافسات الفرق للناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري .

وحصد منتخب المجر المركز الأول في منافسات الفرق، بينما أحتل منتخب مصر المكون من سلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد بالمركز الثاني، بينما أحتل منتخب بيلا روسيا المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي حصدت ريبيكا كاستودي لاعبة المنتخب الفرنسي المركز الأول برصيد ١٢٨٠ نقطة، بينما أحتلت أليس رينادو لاعبة المنتخب الإيطالي المركز الثاني برصيد ١٢٦٨ نقطة، فيما توجت اليزابيث ادو مايا لاعبة منتخب ليتوانيا بالمركز الثالث برصيد ١٢٥٦ نقطة.

وشهد حفل توزيع الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور شادي عبدالعزيز مدير البطولة، والدكتور هيثم الشرنوبي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

كان منتخب الناشئات نجح في التأهل لنهائي فردي الناشئات بـ 3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعبة من 22 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومي.