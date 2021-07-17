بعد فسخ خطوبتهم .. ميرنا الهلباوي تهنئ محمد عطية بعيد ميلاده

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هنأت الإعلامية ميرنا الهلباوي، خطيبها السابق الفنان محمد عطية بعيد ميلاده، على الرغم من فسخهما الخطبة منذ ما يقرب من أسبوعين.

ونشرت الهلباوي صورة لمحمد عطية، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكتبت: «متأخرة بس مش مهم، كل سنة وأنت طيب وناجح ومبسوط، ومحقق كل اللي نفسك فيه، ومش هطول في الكلام عشان بيحصل حوارات».

وأعاد «عطية» مشاركة المنشور مجددا عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقاً :««وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة، ومبروك على التوقيع رغم إنها متأخرة شوية، دايمًا ناجحة ومحققة اللي نفسك فيه».

وقبل أسبوعين فاجأت الإعلامية ميرنا الهلباوي، متابعيها عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، بإعلان فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية، إذ كتبت: «single..الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور التي جمعتهما.