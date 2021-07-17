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بالأسماء.. سيف زاهر يكشف صفقات من العيار الثقيل في

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بالأسماء.. سيف زاهر يكشف صفقات من العيار الثقيل في الزمالك بالأسماء.. سيف زاهر يكشف صفقات من العيار الثقيل في

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن اقتراب نادي من التعاقد مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع الجناح البوركيني إيريك تراوري والمدافع أحمد أيمن منصور ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل».
وأضاف: «هناك صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز شبه بتنتهي، وذلك بإنتقال الثلاثي السالف ذكرهم لصفوف القلعة البيضاء، مقابل إنتقال عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني وأي من الثنائي محمد عواد أو محمد أبوجبل، لاعبي الزمالك إلى صفوف النادي السماوي».

وتابع: «بيراميدز يرغب في التعاقد مع عواد أو أبوجبل، لتعويض غياب أحمد الشناوي، الذي سيغيب عن الفريق لمدة 7 أشهر على اقل تقدير بسبب إصابته بالرباط الصليبي للركبة».

وأشار: «هناك كلام أيضًا عن عودة التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الترجي التونسي، لصفوف نادي الزمالك، وذلك بعد اقترابه من الرحيل عن النادي التونسي».

المصرى اليوم

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