تعرف على تشكيل الأهلي امام كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء غدًا السبت على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

ويأمل المدرب بيتسو موسيماني في قيادة المارد الأحمر للظفر باللقب للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ أبناء الجزيرة، على حساب مواطنه الجنوب أفريقي.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة كايزر تشيفز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد شالناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الأمامي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

وكان الأهلي قد بلغ اللقاء النهائي على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين فيما صعد كايزر تشيفز بعد هزيمة الوداد المغربي ذهاباً والتعادل معه إياباً.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شاشتي beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium.

وأعلنت القناة عن تخصيص استديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد والمحللين وائل جمعة وعزيز بنيج وحاتم الطرابلسي كما ستُنقل المباراة بصوت المذيع المصري علي محمد علي.