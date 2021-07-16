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خالد سرحان يكشف سبب توقف تصوير «يوميات زوجة مفروسة» الجزء الخامس

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خالد سرحان يكشف سبب توقف تصوير «يوميات زوجة مفروسة» الجزء الخامس خالد سرحان يكشف سبب توقف تصوير «يوميات زوجة مفروسة» الجزء الخامس

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كشف الفنان خالد سرحان عن سبب توقف تصوير مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» الجزء الخامس، والذي يقوم ببطولته مع الفنانة داليا البحيري.

قال سرحان خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج «ON Set»، الذي تقدمه الإعلامية حمدي على قناة «ON»، إن المسلسل كان قائمًا على الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، متسائلًا: «دلوقتي لو هنعمل جزء خامس هل هيبقى ليه طعم؟ معتقدش، لكن الحمد لله تم عمل 4 أجزاء وكان هناك جمهور من الأطفال بشكل عظيم».

تابع الفنان أن المسلسل هو أكثر عمل أسعده في حياته، كاشفًا أنه كان من المفترض أن يكون هناك فيلم يجمعه مع داليا البحيري وهو «ماما وزيرة» ولكن توقف العمل لأسباب إنتاجية، مشيرًا إلى أنه يتمنى الانضمام والمشاركة في مسلسل «الاختيار» سواء كتجسيد شخصية أحد الشهداء أو الآخرين ضمن الإرهابيين لأنه يحب تقمص الشخصية.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.

المصرى اليوم

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