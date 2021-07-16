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التعليم العالي: تأهيل طلاب الجامعات على تكنولوجيا الاستشعار من البعد

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التعليم العالي: تأهيل طلاب الجامعات على تكنولوجيا الاستشعار من البعد التعليم العالي: تأهيل طلاب الجامعات على تكنولوجيا الاستشعار من البعد

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في ضوء توجيهات د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وربط العلوم النظرية بالعلوم التطبيقية؛ بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الإطار، تلقى الوزير تقريرًا مقدمًا من د. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول بدء الهيئة فعاليات التدريب الصيفي بالنظام الإلكتروني لعدد 1500 طالب من مختلف الجامعات المصرية، على يد صفوة من أساتذة الهيئة بمختلف تخصصاتهم، باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وبرامج تحليل صور الأقمار الصناعية.

وأشارت د.غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة، إلى أن الهيئة تتعاون مع الجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل الطلاب على تكنولوجيا الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية؛ بما يؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل، فضلاً عن نشر الوعي بثقافة الاستشعار من البعد.

المصرى اليوم

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