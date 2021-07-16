أبو الغيط يبحث مع الدبيبة الأوضاع في ليبيا

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عقد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط جلسة محادثات مع عبدالحميد الدبيية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس ١٥ يوليو حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الامانة العامة أن أبوالغيط بحث مع الدبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على قيام الامين العام بزيارة إلى ليبيا في أقرب الاجال.

وأضاف المصدر انه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فقد أكد أبوالغيط على دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والاعداد للانتخابات المقبلة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر ان الامين العام ورئيس الحكومة الليبية بحثا ايضا العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية حيث اعرب الدبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم اشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا. كما أعرب عن تقديره لمشاركة الامين العام شخصيا في اجتماع مجلس الامن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدي اهتمام الجامعة بالاوضاع في ليبيا.

وقد أكد الامين العام من جانبه على التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الامان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.