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وزير الشؤون الإسلامية يحذر من خطورة جماعة "الإخوان" ومخططاتهم

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وزير الشؤون الإسلامية يحذر من خطورة جماعة "الإخوان" ومخططاتهم وزير الشؤون الإسلامية يحذر من خطورة جماعة "الإخوان" ومخططاتهم
أكد أنها لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة

وزير الشؤون الإسلامية يحذر من خطورة جماعة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة، محذراً منهم ومن تلبيسهم وخبثهم وكيدهم.

جاء ذلك في "تغريدة للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر": "الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة".

وتابع الوزير "آل الشيخ": "فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر، وهم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة".

ولقيت التغريدة إشادة واسعة من مستخدمي موقع تويتر مشيدين بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في محاربته للفكر المتطرف، وفضحه للجماعات الإرهابية تأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.تنظيم الإخوان الإرهابي جماعة الإخوان الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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