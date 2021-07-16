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اختفاء ربّاع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد

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اختفاء ربّاع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد اختفاء ربّاع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد
قبل أسبوع من افتتاح دورة الألعاب

اختفاء ربّاع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد

أعلنت السلطات المحلية اليابانية الجمعة، اختفاء الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو من المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده بعد غيابه عن الحضور لإجراء اختبار "كوفيد-19"، وذلك قبل أسبوع واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقال متحدث باسم اليابانية اليوم الجمعة، إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.

وقالت "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن المستجد.

وقال مسؤولون في المدينة إن الرياضي المفقود هو الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو ويبلغ من العمر (20 عاماً).

وكان يتدرب كعضو في البعثة الأوغندية المكونة من تسعة مشاركين في إيزوميسانو، بمحافظة أوساكا اليابانية.

وأدرك زملاؤه في الفريق أن الرياضي كان غائباً ظهر يوم الجمعة عندما لم يتم تسليم عينة اختبار اللعاب الخاصة به ووجدوا غرفته بالفندق فارغة.

وبعد الفشل في العثور عليه داخل الفندق، أخطر المسؤولون الشرطة لإجراء بحث أوسع.

وتنطلق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب الوباء في 23 يوليو على الرغم من القلق المتزايد بشأن تصاعد العدوى في طوكيو.

أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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