بضربات مباشرة.. إحباط تسلل حوثي غرب الحديدة

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ضمن خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني اليوم تحركات لميليشيات الحوثي في مديرية حيس، جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه بعثة أممية.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم توجيه ضربات مباشرة بعد رصد دقيق لتحركات حوثية قرب خطوط التماس بحيس.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية دفعت بالعديد من عناصرها إلى قرب تحصينات القوات المشتركة في مديرية حيس وحاولت التسلل إليها.

وبحسب الإعلام العسكري، فإن ضربات القوات المشتركة أسفرت عن تدمير آليات حوثية ومصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية.ميليشيا الحوثي الإرهابية