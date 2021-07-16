فضل يوم عرفة .. دعاء مستجاب و لا يرد أبدًا

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فضل يوم عرفة .. اتفق جميع العلماء علي فضل الصيام يوم عرفة وعلي استحبابة الدعاء في هذا اليوم، مؤكدين أن صيامه فضل عظيم يترتب عليه مغفرة ذنوب سنة قبله وسنة بعده، وورد في السنة النبوية أن "صيام يوم عرفة أحتسب علَى اللهِ أن يكفر السنة الَّتي قبله، والسنة التي بعده".

فضل يوم عرفة يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا اليوم مثل صلاة النوافل والإكثار من الذكر، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ما مِن أيام العمل الصالح فيهن أحبُّ إلى اللَّهِ مِن هذهِ الأيام العَشر فقالوا: يا رسول اللَّهِ ولا الجِهاد في سبيلِ اللَّهِ؟.. فقالَ ولا الجِهاد في سبيلِ اللَّهِ إلَّا رجل خرج نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

وعلى موقعها الإلكتروني، ذكرت دار الإفتاء فضل يوم عرفة أن الله يعتق فيه رقاب العباد من النارويغفر لهم الذنوب جميعا، قال رسول الله صلي الله عليه وسلّم "ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا أوأمةً من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، وقال أيضا "ما رُئِي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أدحر، ولا أحقَر ولا أغيظ منه يومَ عرفة، وما ذاك إلَّا لِما يرى مِن تَزل الرحمةِ، وتجاوز اللهِ عنِ الذُنوبِ العِظام".

الأيام العشر أقسم الله –تعالى بها في سورة الفجر قال (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، وقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم " انَ اللهَ يباهي بِأهل عرفات أهل السَماء، فيقول لهم "انظروا إلى عبادِي جَاءونِي شعثًا غبرا".

صلاة ودعاء على جبل عرفات حيث يقف ملايين الحجاج على عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مكة المكرمة، السعودية ، 25 أكتوبر 2012. يستضيف جبل عرفات 5 ملايين حاج يؤدون الفريضة هذا العام حيث يمكثون بعرفات حتى غروب الشمس، ثم يتوجهون استعدادا إلى المزدلفة، للمبيت بها، وجمع الجمرات، لرمي الجمرة الكبرى أول أيام العيد. - صورة أرشيفية

فضل الدعاء يوم عرفة قال رسول االله "خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهوعلى كلِ شيءٍ قدير" وقال عليه الصلاة والسلام "أفضلُ الدعاء دعاء يومِ عرفةَ".