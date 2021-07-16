أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مع بدء إجازة عيد الأضحى .. تعرف على تنظيم «الخدمة المدنية» لإجازات الموظفين

Print
مع بدء إجازة عيد الأضحى .. تعرف على تنظيم «الخدمة المدنية» لإجازات الموظفين مع بدء إجازة عيد الأضحى .. تعرف على تنظيم «الخدمة المدنية» لإجازات الموظفين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء اجازات عيد الاضحى المبارك والتي قرر رئيس الجمهورية ان تبدا من غدا السبت وحتى السبت 24 يوليو، نظم قانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب، كيفية الحصول على الاجازات وتنظيمها خاصة في الايعاد والمناسبات الرسمية .

و نصت المادة ٤٦ من قانون الخدمة المدنية على أن «يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها

و يسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن كما تضمنت المادة (47) للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة .

كما نصت المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أن يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع