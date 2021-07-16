مع بدء إجازة عيد الأضحى .. تعرف على تنظيم «الخدمة المدنية» لإجازات الموظفين

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مع بدء اجازات عيد الاضحى المبارك والتي قرر رئيس الجمهورية ان تبدا من غدا السبت وحتى السبت 24 يوليو، نظم قانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب، كيفية الحصول على الاجازات وتنظيمها خاصة في الايعاد والمناسبات الرسمية .

و نصت المادة ٤٦ من قانون الخدمة المدنية على أن «يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها

و يسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن كما تضمنت المادة (47) للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة .

كما نصت المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أن يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.