أخبار عاجلة

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك -
«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع -
مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري -
بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 -
الرقابة المالية: وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل -
توقعات باستمرار سعر الفائدة دون تعديل مع استقرار المؤشرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

رئيس اتحاد الجودو يتقدم بأوراقه في ثاني أيام فتح باب الترشيح

Print
رئيس اتحاد الجودو يتقدم بأوراقه في ثاني أيام فتح باب الترشيح رئيس اتحاد الجودو يتقدم بأوراقه في ثاني أيام فتح باب الترشيح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، قائمته الانتخابية التي يخوض بها الانتخابات المقبلة التي تجري يوم ١٦اغسطس المقبل، للدورة الانتخابية ٢٠٢١ / ٢٠٢٤.

وتضم مطيع فخر الدين الزهوي رئيسا، والبطل الأوليمبى هشام مصباح صاحب الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الأوليمبية رقم ٢٩ التي استضافتها العاصمة الصينية بكين، المستشار إسماعيل حفيظ، والدكتور أحمد عبد الجواد عميد كلية التربية الرياصية ببورسعيد، والعميد عمرو مكرم رئيس قطاع البطولة بنادي طلائع الجيش، والدكتورة هالة جمال الدين عضوة مجلس إدارة نادي الزهور سابقا،. وجدي البلشي عضو مجلس إدارة نادي اتحاد قوسنا حاليا.

وتقدم مطيع فخر الدين الزهوي اليوم بقائمته في ثان أيام فتح باب الترشيح الذي سيغلق يوم الخميس المقبل، وقد لاقي مطيع تأييد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في جولاته الإنتخابية التي بدائها بمحافظة الإسكندرية.

وأعلن أعضاء الجمعية تأييدهم الكامل لرئيس الاتحاد الحالي وقائمته الإنتخابية لاستكمال إنجازاته الكبيرة والتي بدائها من اليوم الأول من فوزه بالمنصب عام ٢٠١٧.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع

«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تحتل المركز السابع في منافسات الكاياك

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع