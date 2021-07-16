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اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الميدانية لمتدربي الربانامج الرئاسي لكل من أحمد حمدي الشوربجي وشريف محمود ابو الغيط ومحمد حسام الدين تيمور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ضمن الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي ) بعد معايشة لمدة شهرين بمحافظة السويس.. حضر خلالها المتدربين العديد من الجولات الميدانية والاجتماعات والمؤتمرات.

يأتي هذا في اطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم للمشاركة بفعالية في وضع وإدارة السياسيات وإتخاذ القرار ودعمهم بكافة الأساليب العلمية والعملية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء مستقبل الوطن لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

ختام البرنامج التدريبي العملى والميدانى لمتدربي البرنامج الرئاسي بمحافظة لسويس

وفى اطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الشهيد أحمد منسى.

وفي لقائه بمناسبة ختام الدورة التدريبية اثني اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس على اداء المتدربين خلال فترة التدريب داخل دواوين الاحياء والمديريات والمصالح الحكومية اثناء حضورهم الاجتماعات والجولات.. متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية وتقديم كل طاقتهم وأفكارهم لخدمة مصر الجديدة.