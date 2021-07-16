«الشباب والرياضة» بكفر الشيخ تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بتوجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة بإشراف الدكتور عزت محروس،عن فتح باب المشاركة في جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي في نسختها السادسة لعام 2021، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمملكة البحرين بتنظيمها، في مجالات( الرسم والتشكيل – التصوير الفوتوغرافي – إنتاج الأفلام – التصميم المعماري – التصميم الجرافيكي – والإبداع العلمي ).

وتهدف المسابقة إلى تنمية المهارات الشبابية وتقدير المواهب، وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين الشباب في مملكة البحرين مع الشباب من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة تنافسية عادلة مفتوحة للشباب المبدع في مختلف المجالات.

ويشترط أن يكون المشاركين في الفئات الفئة العمرية الآتية، الأولى ( 14 – 17 سنة )، والفئة العمرية الثانية ( 18 – 24 سنة )، والفئة العمرية الثالثة ( 25 – 35 سنة )، علماً بأن أخر موعد لتسليم المشاركات هو الأول من سبتمبر القادم.

يمكنكم التعرف على الشروط العامة ومجالات وآلية التحكيم وخطوات التسجيل للمسابقة من خلال زيارة الرابط التالى :

www.nbhaward.bh