جدعنة المصريين.. أخصائي تغذية أعاد مبلغ 73 ألف جنيه لصاحبه ورفض «الحلاوة»

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لم يفكرعبدالله بكرى، 39 سنة، أخصائي تغذية بأحد المعاهد الأزهرية بمحافظة الفيوم، سوى في كيفية إعادة مبلغ 73 ألف جنيه لصاحبه، وأن الله وضعه في طريقه وأن يعثر هو عليه حتى يعود ذلك المبلغ إلى صاحبه، استمرارًا لجدعنة المصريين وأمانتهم التي لم تنتهي.

عثر «عبدالله» على مبلغ 73 إلف جنيه، أثناء توجهه إلى موقف طامية بالمحافظة، فاصطدمت قدمه بكيس بلاستيكي أسود اللون ثقيل الوزن، فاعتقد أنه يحتوي على بقايا طعام فجلس على قدميه ليلتقط الكيس ليضعه على جانب الطريق حتى لا يدهسه أحد، لكنه لاحظ أن الكيس يحتوي على جسم غريب يشبه المال ففتحه.

كانت المفاجأة بالفعل أن الكيس يحتوي على مبلغ مالي ضخم وظرف مغلق، فقام عبدالله بكتابة رسالة على موقع التواصل الأجتماعى بالفيوم، بمواصفات الكيس ومكان المفقودات.

وعندما علم صاحب المبلغ المفقود، تواصل مع صاحب الصفحة وأكد على أوصاف المبلغ، قام صاحب المبلغ المفقود بمقابلة «عبدالله» وعرض صاحب المبلغ حلاوة لأمانته، إلا إنه رفض أخذ أي مبالغ من صاحب المبلغ المفقود، وجاء «فلوسك حلال وربنا يغنينا بالحلال».

وقال عبدالله مغيب: «ظل صاحب المبلغ المالي أكثر من 10 دقائق غير مصدقا ما يحدث، خاصة أنني قلت له أعطني إمارة المبلغ وأبلغني بها، وتعجب من أن من وجد المبلغ المالي هو من يبحث عنه وقلت له لا تندهش دى جدعنة المصريين».