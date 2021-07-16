حفر الباطن: القبض على 8 متورطين في مشاجرة جماعية
أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال...
مكة المكرمة: مصلح الفرحان
06 ذو الحجة 1442 هـ
قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على إجراءات الإشراف على آليات ضد عمليات الاحتيال، حيث تواصل الهيئة عملها على استكمال...
جدة: نجلاء الحربي
06 ذو الحجة 1442 هـ
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تسببت موجة من الغبار بجازان في انقطاع الكهرباء وتدني مستوى الرؤية التي وصلت إلى أقل من 150 مترا في بعض المواقع، كما أن نشاط قوي في...
جازان: عبدالله سهل
06 ذو الحجة 1442 هـ
أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى «منى الوادي» لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة...
مكة المكرمة: الوطن
06 ذو الحجة 1442 هـ
أكدت مصادر لـ«الوطن» صحة تعميم اتحاد الغرف التجارية المتداول والمتضمن توجيه الغرف التجارية بالإيعاز لمشتركيها باستمرار فتح...
الرياض: سليمان العنزي
06 ذو الحجة 1442 هـ