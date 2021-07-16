أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية المصرية: فيضانات عارمة فى السودان وأمطار بجنوب مصر -
وزارة الصحة: خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات -
ارتفاع جديد في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
«المهن الطبية»: بروتوكول مع «الشراء الموحد» لتوفير أجهزة طبية بالتقسيط  -
وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021 .. 1326 وظيفة والمرتب يصل إلي 6 آلاف جنيه -
بعد حصوله على المركز الثامن.. إيهاب عبدالرحمن ينتظر انتهاء منافسات المجموعة الثانية -
المصري ينهي أزمة إيزي إيميكا -
اليوم الأربعاء.. انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن 7 قرى في الفيوم -
جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس -
برشلونة يتفق مع «أومتيتى» على الرحيل.. و«كومان» يتغزل فى صفقة «البارسا» الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

حفر الباطن: القبض على 8 متورطين في مشاجرة جماعية

Print

805 موظفات لخدمة قاصدات المسجد الحرام

أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال...

a1951b4ba9.jpgمكة المكرمة: مصلح الفرحان
82190d497e.jpg06 ذو الحجة 1442 هـ

هيئة الاتصالات تنفذ 4 محاور ضد عمليات الاحتيال والانتحال

قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على إجراءات الإشراف على آليات ضد عمليات الاحتيال، حيث تواصل الهيئة عملها على استكمال...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png06 ذو الحجة 1442 هـ
<iframe width=" />

تدني الرؤية الأفقية بسبب موجة من الغبار بجازان

تسببت موجة من الغبار بجازان في انقطاع الكهرباء وتدني مستوى الرؤية التي وصلت إلى أقل من 150 مترا في بعض المواقع، كما أن نشاط قوي في...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png06 ذو الحجة 1442 هـ

الحج: تجهيز مستشفى منى الوادي بـ145 سريرا

أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى «منى الوادي» لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png06 ذو الحجة 1442 هـ

فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية في أوقات الصلاة

أكدت مصادر لـ«الوطن» صحة تعميم اتحاد الغرف التجارية المتداول والمتضمن توجيه الغرف التجارية بالإيعاز لمشتركيها باستمرار فتح...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png06 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
مكة : ضبط مواطن بحوزته 28 كلجم من الحشيش

مكة : ضبط مواطن بحوزته 28 كلجم من الحشيش

السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده

السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده

مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق

مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق

النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة

النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة