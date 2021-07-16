وكيل «سياحة الشيوخ» : حياة كريمة بعثت الأمل في الريف ..و«الوفد» يطالب بزيادة المبادرة في «الدقهلية»

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قال النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنه السياحه والاعلام بمجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي بعثت الامل من جديد في للقريه المصرية واطلقت شعاع النور ليشق طريقه للقرى والريف الذي عاني لسنوات من الحرمان وان حياة كريمة وسيكون لها مردود إيجابي كبير وستقضي على الفقر والجريمة.

واضاف «الدابى» في تصريحات له اليوم ان كلمة الرئيس في الاحتفالية حملت رسائل طمأنة للمصريين وكان لها تأثير كبير على جموع الشعب المصري العظيم وعلي الجميع أن يساند هذه المشروعات الوطنية الكبرى وما تمثله نهضه للأجيال القادمة.

تابع ان الرئيس أعطي المصريين الامل في حياة كريمه بعد سنوات من الحرمان ومعاناة المواطنين في القرى وإصراره على توفير حياة كريمة لهم، وتحقيق نهضة شاملة في كل ربوع الوطن

من جانبه قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد إن احتفالية حياة كريمة، ترجمت المشاعر الوطنيه بالتفاف المصريين حول قائد عظيم أراد تحقيق التنميه وحياة كريمة لجموع المصريين بالريف والقرى، واشار إلى أن حياة مشروع القرن بالنسبة لمصر وهدية الرئيس لأهالينا في القرى.

وطالب عبدالعزيز في بيان له بزيادة وتفعيل حياة كريمة بقري محافظة الدقهليه قلب الدلتا لضمان استفادة اكبر عدد من المواطنين في القري الفقيره والقضاء على الفقر، خاصة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمراكز المستهدفة وعددها 4658 قرية بميزانية غير مسبوقة تتجاوز 700 مليار جنيه.

وتابع أن العالم سيقف أمام هذا المشروع العملاق الذي يستهدف من الدرجه الاولى الإنسان لحصدوا ثمار التنمية التي تسير فيها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة