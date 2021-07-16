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برلماني: رسالة «» عن سد النهضة أزالت قلق جميع المصريين

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برلماني: رسالة «السيسي» عن سد النهضة أزالت قلق جميع المصريين برلماني: رسالة «» عن سد النهضة أزالت قلق جميع المصريين

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قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب إن الرئيس السيسى بعث برسالة واضحة وحاسمة خلال احتفالية حياة كريمة، بشأن ملف سد النهضة وأزال قلق جميع المصريين تجاه هذا الملف.

و أضاف «المير» في بيان له اليوم الجمعة: «مبادرة حياة كريمة ناجحة وحققت جميع اهدافها في توفير حياة كريمة للمواطنين الذين يقطنون في القرى والريف المصرى وان هذه المبادرة اصبحت حديث العالم كله وأكبر دليل على ذلك شهادة الامم المتحدة التي جاءت في تصريحات إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في التي أكدت فيها نجاح مصر في إدراج 3 مبادرات تنموية على منصات المنظمات وأنه توجد شراكة استراتيجية مع المصرية، تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على العدالة الاجتماعية والتعليم، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يدعم الفئات الأكثر ضعفًا، كما نعمل على قضية اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة للموارد البيئية وحسن استغلالها، وأن مصر لديها طموحا كبيرا في هذا الصدد.

و تابع: «وصفت المسئولة الاممية مبادرة حياة كريمة بأنها مبادرة رائعة، وتركز على المناطق الريفية في مصر، وانتشال المواطنين من الفقر، وهي مبادرة واسعة جدًا، وتدعم كل أهداف التنمية المستدامة، وهذا الأمر هام جداً كما نتحدث عن الدعم المرن، من خلال دعم الشمول التعليمي، والوظائف والمدارس، والبنية التحتية المجتمعية، والمجموعات الأكثر ضعفًا، وحياة كريمة مبادرة هامة جدًا، وتم الاعتراف بها في منصة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة خاصة أنها ستدعم 58 مليون مواطن».

و اشار إلى أنه جرى إدراج مبادرة حياة كريمة بمنصاتها للتنمية المستدامة واكد على ان شهادة المسؤولة رفيعة المستوى من منظمة الامم المتحدة بما يتم على ارض مصر من انجازات ومبادرات رئاسية ومشروعات قومية عملاقة انجزتها مصر بقيادة الرئيس السيسى في توقيتات زمنية غير مسبوقة عالمياً

المصرى اليوم

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