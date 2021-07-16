ثنائي مصري ضمن رباعي الاستديو التحليلي لنهائي أفريقيا

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أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن الاستديو الخاص بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي غداً السبت، على ملعب محمد الخامس.

وسيقود الاستديو التحليلي مقدم البرامج المصري أحمد فؤاد فيما سيتواجد ثلاثة محللين، يأتي في مقدمتهم المصري وائل جمعة قائد الأهلي السابق، بالإضافة إلى التونسي حاتم الطرابلسي والمغربي عزيز بنيج.

وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شاشتي bein sports 4- bein sports1 بصوت المعلق المصري على محمد على عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر إلى التتويج باللقب العاشر له في تاريخه والثاني على التوالي، فيما يأمل كايزر تشيفز إلى الظفر بالنجمة الأولى له.